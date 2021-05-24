В Перми пройдет шестой благотворительный забег «На одном дыхании» в помощь детям

Открылась регистрация на шестой благотворительный забег «На одном дыхании», который пройдет со 2 по 6 июня. В этом году забег пройдет в двух форматах: онлайн и офлайн.

Дистанции благотворительного забега «На одном дыхании»: 2 км, 10 км, 21 км (полумарафон) онлайн. Стоимость слотов одинаковая – 500 рублей. Льготы: 350 рублей – дети от 0 до 11 лет, пенсионеры и инвалиды I, II группы. 6 июня состоится офлайн-забег Fun-run в смешных костюмах.

Организаторы забега подготовили сюрпризы для участников: медали, прямые эфиры с пермскими знаменитостями, звуковая дорожка для бегуна с поддержкой тренера, концертная программа и традиционные тренировки до забега.

Средства, собранные со взносов участников, пойдут на помощь детям. В этом году собранные средства помогут фонду «Берегиня» оплатить лечение для тяжелобольных подопечных, а организации «Солнечный круг» снять видеопортреты, которые помогут детям-сиротам скорее найти родителей.

Генеральный партнер забега вот уже второй год ООО Научно-Производственная «Камская химическая компания».