МТС выяснила, какие горнолыжные трассы популярны у пермяков этой зимой

Компания МТС проанализировала мобильный трафик в популярных местах активного отдыха в Прикамье в декабре-январе и выяснила, где пермяки чаще всего катаются на лыжах и сноубордах.

По данным МТС, в декабре 2020 – январе 2021 года жители Пермского края провели на лыжне в 2,5 раза больше времени, чем в прошлом году. Это, в первую очередь, связано с ограничениями, вызванными пандемией – многие предпочли поездки по региону и зимние виды спорта путешествиям по России или за рубеж. Чаще всего пермяки выезжали покататься на горнолыжных трассах в начале новогодних каникул, а также в выходные.

Чемпионом по цифровой активности стал туристический центр «Губаха», гостями которого стали как пермские лыжники и сноубордисты, так и гости из других регионов, преимущественно из Екатеринбурга, Ижевска, Челябинска, Казани, Уфы. Горнолыжный курорт «Такман» по объемам мобильного трафика занял второе место, комплекс «Жебреи» — третье. Основная цифровая активность приходится на вторую половину дня. Согласно обезличенным данным Big Data почти 60% горнолыжников мужчины и 40% — женщины.

Также на 30% выросла активность горнолыжном комплексе «Иван-гора» и на лыжных трассах в Перми — «Прикамье» и «Динамо». При этом пермяки предпочитают кататься не только в выходные дни, но вечером в будни. Самыми востребованными сервисами среди поклонников зимнего спорта оказались соцсети, мессенджеры и видеоплатформы, а также музыкальные стриминговые приложения.

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