В Перми построили скалодром международного стандарта

В СК им. Сухарева завершены работы по монтажу нового скалодрома. Новый скалодром больше по площади и высоте по сравнению с предыдущей конструкцией. Комплекс состоит из пяти частей. Две из них – мобильные, они будут использоваться при проведении крупных соревнований.

По словам министра физической культуры и спорта Прикамья Татьяны Чесноковой, новый скалодром в СК им. Сухарева соответствует международным стандартам, поэтому регион сможет принимать крупнейшие турниры по скалолазанию, в том числе чемпионаты Европы и мира.

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