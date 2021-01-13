«Звезда 2005» стал лучшим российским клубом в рейтинге женских команд УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал обновленный рейтинг женских команд сезона 2020-2021 гг. Пермская «Звезда 2005» заняла 36 место из 119. Это лучший показатель среди российских женских клубов.

Рейтинг клубных коэффициентов составляется на основе результатов выступления команд в еврокубках. При этом в расчет идет вся история участия клуба в турнирах под эгидой УЕФА.

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