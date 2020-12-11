В Перми для массового катания откроется 71 каток

Ледовые площадки для массового катания обустроят во всех муниципальных образованиях Пермского края. Всего будет открыто 224 катка – 153 в территориях и 71 в Перми.

По данным Министерства физической культуры и спорта Прикамья, более 70% катков будут открыты для бесплатного катания. Платными будут только услуги по прокату коньков, стоимость этой услуги варьируется от 30 до 200 руб. за час. При этом те площадки, на которых организуется массовое катание на платной основе, предлагают цену от 20 до 250 руб., в зависимости от типа объекта (крытая арена или площадка на открытом воздухе).

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