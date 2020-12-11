Запуск «Горнолыжного экспресса» в Пермском крае перенесен

Горнолыжный центр «Губаха» откладывает официальное открытие сезона, которое должно было состояться 12 декабря. Причина – отсутствие снега на горнолыжном комплексе. Сейчас на вершине склона всего 30-40 сантиметров снега, в нижней части – около 60 сантиметров. В течение ближайшей недели планируется продолжать круглосуточное оснежение склонов горнолыжного комплекса. Следующий по маршруту Пермь-I – Углеуральская – Пермь-I начнет работу с 19 декабря.

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