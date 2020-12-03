На следующей неделе в Перми начнет курсировать поезд до горнолыжного центра «Губаха»

По выходным с 12 декабря вновь начнет курсировать «Горнолыжный экспресс». Поезд отправится со станции Пермь-1 в 7:05. На экспресс можно будет сесть в черте города на остановочных пунктах Мотовилиха, Молодежная и станции Левшино. От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно доставит автобус, расписание которого связано со временем прибытия и отправления пригородного поезда. На станцию Пермь-1 «Горнолыжный экспресс» будет возвращаться в 21:22.

В поезде обустроены специальные места для размещения лыж и сноубордов, а для удобства пассажиров с маленькими детьми в одном из вагонов установлен мягкий и безопасный манеж.

Стоимость полного билета «электричка+автобус» в направлении туда-обратно с прошлого сезона не изменилась и составляет 690 рублей, для учащихся – 482 рубля, для детей от 5 до 7 лет – 314 рублей.

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