Власти город разрешили болельщикам посещать матчи профессиональных клубов

С 9 ноября матчи профессиональных клубов Пермского края смогут проходить в присутствии болельщиков. Их количество будет ограничено - не более 20% от зрительской вместимости объекта. Также обязательным является ношение средств индивидуальной защиты. Помимо этого, при посещении спортивных мероприятий необходимо использовать перчатки и антисептики. В виду сложной эпидемиологической ситуации региональные турниры по-прежнему будут проводиться без зрителей.

Напомним, ограничения на работу со зрителями были введены региональным минспорта 26 октября для снижения темпов распространения коронавируса в Прикамья.

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