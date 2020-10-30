В СК Сухарева появится скалодром европейского уровня

В СК им. Сухарева начался монтаж нового скалодрома. Новый комплекс состоит из пяти частей. Две из них – мобильные, они будут использоваться при проведении крупных соревнований, три – монтируются в стену. Скалодром имеет большую площадь и высоту конструкции, по сравнению с предыдущей, что позволит увеличить количество одновременно занимающихся на объекте.

Работы по установке нового скалодрома завершатся в конце декабря.

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