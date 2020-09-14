Организаторы отменили «Теплый забег» в этом году

В Перми отменен традиционный благотворительный «Теплый забег», в котором бегуны и любители спорта объединяются для помощи тяжелобольным детям — подопечным фонда «Дедморозим». Такое решение приняли организаторы из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса. Несмотря на это, партнеры осуществят благотворительный взнос и обеспечат детей новым медицинским оборудованием и расходными материалами.

В прошлом году участники смогли собрать около 1,5 млн рублей для подопечных благотворительного фонда.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.