Регистрация на «Кросс нации-2020» в Перми открыта

Регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации», который пройдет 19 сентября в Пермском крае, открыта. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Это самый массовый и масштабный осенний праздник спорта в России. Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет в более 30 муниципалитетах Пермского края, примут участие более 13 500 человек. В Перми старт будет дан на лыжной базе «Динамо», Самаркандская ул., 2. Маршрут будет проходить в лесном массиве на территории лыжной базы «Динамо».

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