Пермский марафон вошел в международный рейтинг соревнований World Athletics

Пермский марафон – первый из российских марафонов 2020 года — вошел в рейтинг соревнований, составленный по версии организации World Athletics, и занял 15 строчку.

Одним из главных критериев оценки являются результаты спортсменов. Пермский марафон получил 8200 баллов. Специалисты отмечают, что участие профессиональных легкоатлетов не только мотивирует остальных участников, но и повышает статус соревнования.

Отметим, что в 2019 году лучшим марафоном России стала Казань, которая заняла 95-е место, Московский марафон был на 112-й позиции.

Напомним, на Пермский марафон зарегистрировалось почти 8 тысяч участников. Быстрее всех среди мужчин дистанцию в 42 км в Перми пробежал Юрий Чечун из Тольятти (Самарская область). Он преодолел марафон за 2 часа 16 минут 52 секунды. Среди женщин победительницей стала Луиза Дмитриева из Московской области с результатом 2 часа 28 минут 35 секунд.

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