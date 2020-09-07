Быстрее всех дистанцию Пермского марафона пробежал спортсмен из Тольятти

По итогам Пермского марафона, который прошел 5 и 6 сентября, быстрее всех среди мужчин дистанцию в 42 км пробежал Юрий Чечун из Тольятти. Он преодолел марафон за 2 часа 16 минут 52 секунды. Среди женщин победительницей стала Луиза Дмитриева из Московской области с результатом 2 часа 28 минут 35 секунд.

Вторым среди мужчин к финишу пришел Алексей Трошкин из Саранска, третьим – Олег Григорьев из Саратова. Среди женщин второй финишировала Алина Прокопьева из Чувашии, третьей стала Ольга Дедова из Перми.

Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Алексей Мамарин из Краснодарского края, вторым эту дистанцию преодолел Владимир Дьяконов, третьим – его брат-близнец Виталий Дьяконов из Удмуртии. Среди женщин первой к финишу пришла Мария Резниченко из Новосибирска, второй – Александра Жаворонкова из Тольятти, третьей – Екатерина Васильченко из Волгоградской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.