Реалити про летающую лыжницу из Чайковского посмотрели более 4,5 млн человек

31 августа вышла заключительная серия реалити «Лети за мечтой», в котором Алиса Вараксина, юная летающая лыжница из Чайковского, на две недели присоединилась к тренировочному лагерю сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Каждый день Алиса выполняла задания, которые ставили перед ней тренеры национальной команды Александр Гаранин, Роман Керов, Евгений Плехов, Михаил Баринов и Роман Пашкин.

Алиса также знакомилась с подготовкой снаряжения, работой судей и современными методами диагностики физической формы спортсменов. На это время сборная России дала съемочной группе проекта неограниченный доступ к тренировочному процессу.



За две недели реалити посмотрели более 4,5 млн человек со всей России.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.