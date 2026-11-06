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Песня-оммаж Цою пермской группы «Пятиэтажка» возглавила плейлист «Новые панки»

Свежий релиз пермской группы «Пятиэтажка» возглавил список новых треков «яростного, бесшабашного и всегда молодого панка» на Яндекс Музыке. Песня «Про кино», созданная совместно с «Взрывом чудА», вышла 4 ноября и сразу попала в редакторский плейлист «Новые панки».

Группа Пятиэтажка/ВКонтакте

«Про кино» отсылает к Виктору Цою и его творчеству, в частности, к песням «Перемен», «Пачка сигарет», «Красно-желтые дни», «Спокойной ночи», «Последний герой». «Наш новый трек — это дань уважения легендарной группе, на песнях которой вырос каждый из нас. Мы и сами учились играть на гитарах под нее. Для нас это целая эпоха, вросшая в сердце», — рассказали участники группы «Пятиэтажка» о треке.

В Фонде креативных индустрий рассказали, что песня-оммаж к творчеству Виктора Цоя  вышла также в Apple Music, КИОН Музыка, VK Музыка.

Группе два года: за это время она выпустила песни: «17 лет», «Молодость внутри», «Парные тату» и «Перелетные птицы». «Пятиэтажка» — это Егор Солдаткин (барабанщик), Никита Секацкий (гитара), Савелий Овсянников (бас-гитара), Вадим Добровлянин (соло, текст, музыка).

Информационный обзор редакции.16+

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