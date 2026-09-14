Художественным руководителем Triumphus Vox стала Ольга Власова — звезда оперной сцены

В пресс-службе Triumphus Vox рассказали, что Ольга Власова уже успела ассистировать как оперно-симфонический дирижер на проектах Теодору Курентзису, Фёдору Ледневу, Валентину Урюпину. Арт-директор филармонии «Триумф» Сергея Аристов отметил, что таких специалистов в вокальном исполнительстве в мире можно пересчитать по пальцам. «Мы сейчас вместе с Ольгой обсуждаем планы и стратегию развития хора на сезон, в репертуаре появится больше музыки современных композиторов, также репертуар пополнится и барочной музыкой. Учитывая, что Ольга Власова не только хоровой дирижер, но и оперно-симфонический, у хора в новом сезоне появятся концертные проекты с оркестром», — отметил Сергей Аристов.

В новом сезоне у Triumphus Vox появится и вокальный коуч. Им станет солистка театра оперы и балета Наталья Кириллова, она имеет два высших образования как хоровой дирижер и оперная певица.

В ближайшее время в хор «Триумфа» планируют объявить дополнительное прослушивание. Его проведут новый художественный руководитель хора Ольга Власова и вокальный коуч Наталья Кириллова.

Информационный обзор редакции.