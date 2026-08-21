Музыкальный сезон в «Триумфе» планируют открыть концертом солиста оркестра musicAeterna и худрука ансамбля Île Thélème Ensemble

Частная филармония «Триумф» готовится к открытию XI концертного сезона. Новый музыкальный год стартует 5 сентября.
Торжественно откроет новый сезон концерт классической музыки, который в «Триумфе» назвали исследованием эволюции музыкального диалога. Такой состав исполнителей вне крупных фестивалей — большая редкость.
В Перми выступят солист оркестра musicAeterna, виолончелист Евгений Румянцев, и художественный руководитель московского ансамбля Île Thélème Ensemble, пианистка Наталья Соколовская. В программе — камерная музыка XX века: сонаты Бенджамина Бриттена, Сэмюэла Барбера, Сергея Рахманинова.
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