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Новая звезда зумеров Татьяна Буланова выступит в Пермском крае

В Пермский край с концертом приедет певица, ставшая недавно популярной среди зумеров Татьяна Буланова. Она будет хедлайнером фестиваля православной культуры «Свет Белогорья». 

Архив Собака.ru

Событие пройдет у стен Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря 8 августа. Выступление Татьяны Булановой станет финальным аккордом в программе событий. Кроме нее в музыкальной программе — духовное пение, многоголосие и оркестр русских народных инструментов.

В течение дня в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, выставки иконописи и картин пермских художников, ярмарка ремесленных товаров.

Информационный обзор редакции. 0+

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