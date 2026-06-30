Новая звезда зумеров Татьяна Буланова выступит в Пермском крае

Событие пройдет у стен Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря 8 августа. Выступление Татьяны Булановой станет финальным аккордом в программе событий. Кроме нее в музыкальной программе — духовное пение, многоголосие и оркестр русских народных инструментов.

В течение дня в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, выставки иконописи и картин пермских художников, ярмарка ремесленных товаров.

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