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Редкие кадры из прошлого и живая музыка: в Пермской синематеке представят совместный проект двух мэтров

Пермская синематека и Пермский губернский оркестр 25 июня готовятся представить совместный проект — концертную программу «Тебе, любимый город!». Она объединяет кинохрониху разных десятилетий вместе с музыкой в живом исполнении.

Пермская синематека

В Пермской синематике рассказали, что на большом экране покажут редкие кадры Перми 1950–1970-х годов: улицы, набережную, городские праздники, летние прогулки и местных жителей. Архив будет сопровождать живая музыка в исполнении Пермского губернского оркестра.

За проектом стоят два выдающихся деятеля культуры Пермского края: Павел Печёнкин и Евгений Тверетинов. «Архивная хроника обладает удивительной силой — она возвращает нас в моменты, которые, казалось бы, давно ушли. Вместе с Пермским губернским оркестром мы создали программу, которая позволяет не просто увидеть старую Пермь, а почувствовать ее атмосферу, услышать ее ритм и заново пережить знакомые воспоминания. Это признание в любви нашему городу и его жителям», — поделился художественный руководитель Пермской синематеки Павел Печёнкин.

Информационный обзор редакции. 6+

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