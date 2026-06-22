Редкие кадры из прошлого и живая музыка: в Пермской синематеке представят совместный проект двух мэтров

В Пермской синематике рассказали, что на большом экране покажут редкие кадры Перми 1950–1970-х годов: улицы, набережную, городские праздники, летние прогулки и местных жителей. Архив будет сопровождать живая музыка в исполнении Пермского губернского оркестра.

За проектом стоят два выдающихся деятеля культуры Пермского края: Павел Печёнкин и Евгений Тверетинов. «Архивная хроника обладает удивительной силой — она возвращает нас в моменты, которые, казалось бы, давно ушли. Вместе с Пермским губернским оркестром мы создали программу, которая позволяет не просто увидеть старую Пермь, а почувствовать ее атмосферу, услышать ее ритм и заново пережить знакомые воспоминания. Это признание в любви нашему городу и его жителям», — поделился художественный руководитель Пермской синематеки Павел Печёнкин.

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