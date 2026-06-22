Коми-пермяцкая плясовая песня появится в плейлисте всероссийского фолк-проекта

Коми-пермяцкую песню исполнит группа OYME, творящая на стыке традиционного финно-угорского фольклора и современной электроники. Музыканты выбрали коми-пермяцкую плясовую «Ё-ко-ко-ко». Легкую песню о природе, любви к жизни и близкому человеку стилизовали, добавив к народному напеву актуальное звучание.

В рамках проекта до 27 июля выйдут песни и клипы на русском, татарском, черкесском, удмуртском, коми-пермяцком и чувашском языках. В пресс-службе МТС рассказали, что все восемь треков соберут в отдельный плейлист и выпустят на всех музыкальных стримингах.

Проект «Источник. Новое звучание традиции» в Год единства народов России запустил музыкальный лейбл ON Лейбл, входящий в холдинг ON Медиа и Группу компаний МТС. В сентябре его продолжит книжный сервис «КИОН Строки», опубликовав сборник «Песни земли» с произведениями российских авторов, вдохновленных мифами и легендами народов России. Новеллу по мотивам коми-пермяцких мифов и легенд напишет писательница Мария Воробьи.

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