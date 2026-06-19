В театре оперы и балета в июле представят новую «Царскую невесту»

Над обновленной версией «Царской невесты» работают режиссер Андрей Прикотенко, дирижер Владимир Ткаченко и художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили. Спектакль приходит на смену старому, не покидавшему сцену Пермской оперы на протяжении семидесяти лет. По словам Владимира Ткаченко, эта «Царская невеста» будет другой в подходе к звуку, к палитре красок, к артикуляции и не только.

Команда, создавшая новую «Царскую невесту», внимательнее присмотрелась к драматургии и выяснила, что цельность оперы Римского-Корсакова, обычно воспринимаемая зрителем как данность, собрана из мельчайших деталей. «Последняя треть XIX века стала для отечественного искусства эпохой создания нового культурного мифа, когда художники, архитекторы, композиторы были одержимы идеей конструирования национальной идентичности. Многие творения новой русской музыкальной школы, Балакиревского кружка, рождались под знаком этого важнейшего процесса. "Царской невесте" суждено было стать одной из его кульминаций. Наш спектакль — попытка проанализировать, из каких элементов Римский-Корсаков выстраивал свой русский оперный миф», — объясняет режиссер-постановщик Андрей Прикотенко.

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