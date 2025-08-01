Автор текста «Матушка-земля» будет писать для пермского ансамбля «Воскресение»

Петр Андреев, автор хита «Матушка-земля», завирусившегося в социальных сетях, собирается писать песни для пермского фольклорного ансамбля «Воскресение». Новостью поделились на странице ВКонтакте музыканты.
Петр Андреев недавно приезжал в Пермь для знакомства: вместе с участниками ансамбля они обсудили направления сотрудничества и наметили ближайшие планы.
«Он остался в восторге от города и от всей нашей команды в "ПермьКонцерт", — поделились музыканты. — Можем приоткрыть небольшую завесу тайны — уже готовится к выходу новый музыкальный материал Петра Андреева для ансамбля "Воскресение"».
Недавно мы рассказывали о том, что российский исполнитель Øneheart выпустил совместный трек с Моби.
Информационный обзор редакции.
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