Автор текста «Матушка-земля» будет писать для пермского ансамбля «Воскресение»

Петр Андреев недавно приезжал в Пермь для знакомства: вместе с участниками ансамбля они обсудили направления сотрудничества и наметили ближайшие планы.

«Он остался в восторге от города и от всей нашей команды в "ПермьКонцерт", — поделились музыканты. — Можем приоткрыть небольшую завесу тайны — уже готовится к выходу новый музыкальный материал Петра Андреева для ансамбля "Воскресение"».

Недавно мы рассказывали о том, что российский исполнитель Øneheart выпустил совместный трек с Моби.

Информационный обзор редакции.