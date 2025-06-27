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Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров пройдет на набережной Камы

Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров (0+) пройдет в Перми 28 и 29 июня. Он приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Основной площадкой станет амфитеатр на набережной Камы. В этом году участниками станут одни из лучших профессиональных оркестров России:

  • Губернаторский оркестр Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр» под управлением художественного руководителя и главного дирижера полковника Александра Павлова
  • Оркестр Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища под управлением полковника Яна Орехова
  • Нижегородский губернский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Петрова
  • Духовой оркестр Самары под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Рыбина
  • Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением военного дирижера капитан- лейтенанта Никиты Игнатова
  • Пермский губернский оркестр, художественный руководитель и главный дирижер полковник Евгений Тверетинов
  • Военный оркестр Пермского военного института
  • Военный оркестр Пермского суворовского училища
  • Военный оркестр военной части № 3462

Планируется, что во Всероссийском фестивале военных и духовых оркестров будут участвовать около 500 музыкантов, из их половина — пермские.

Информационный обзор редакции.

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