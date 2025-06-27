Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров пройдет на набережной Камы

Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров (0+) пройдет в Перми 28 и 29 июня. Он приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.
Основной площадкой станет амфитеатр на набережной Камы. В этом году участниками станут одни из лучших профессиональных оркестров России:
- Губернаторский оркестр Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр» под управлением художественного руководителя и главного дирижера полковника Александра Павлова
- Оркестр Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища под управлением полковника Яна Орехова
- Нижегородский губернский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Петрова
- Духовой оркестр Самары под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Рыбина
- Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением военного дирижера капитан- лейтенанта Никиты Игнатова
- Пермский губернский оркестр, художественный руководитель и главный дирижер полковник Евгений Тверетинов
- Военный оркестр Пермского военного института
- Военный оркестр Пермского суворовского училища
- Военный оркестр военной части № 3462
Планируется, что во Всероссийском фестивале военных и духовых оркестров будут участвовать около 500 музыкантов, из их половина — пермские.
Информационный обзор редакции.
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