Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров пройдет на набережной Камы

Основной площадкой станет амфитеатр на набережной Камы. В этом году участниками станут одни из лучших профессиональных оркестров России:

Губернаторский оркестр Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр» под управлением художественного руководителя и главного дирижера полковника Александра Павлова

Оркестр Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища под управлением полковника Яна Орехова

Нижегородский губернский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Петрова

Духовой оркестр Самары под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Рыбина

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением военного дирижера капитан- лейтенанта Никиты Игнатова

Пермский губернский оркестр, художественный руководитель и главный дирижер полковник Евгений Тверетинов

Военный оркестр Пермского военного института

Военный оркестр Пермского суворовского училища

Военный оркестр военной части № 3462

Планируется, что во Всероссийском фестивале военных и духовых оркестров будут участвовать около 500 музыкантов, из их половина — пермские.

Информационный обзор редакции.