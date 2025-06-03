В воскресенье участок улицы Пермская закроют для проезда

На перекрестке улиц Газеты «Звезда» — Пермская и на Сибирская — Пермская установят ярмарочные домики с сувенирами и украшениями ручной работы.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на «Музыкальном квартале» Валерия Юнкинд сыграет на саксофоне, Николай Городилов — на балалайке. Также выступят ансамбль «Ба-ба-ту», музыканты ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», электронный фольклорный проект «Варья».

Информационный обзор редакции.