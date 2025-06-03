В воскресенье участок улицы Пермская закроют для проезда

В Перми 8 июня в районе театра юного зрителя будет проходить «Музыкальный квартал» (0+). Из-за этого культурно-массового мероприятия с 5:00 до 23:00 закроют движение транспорта на участке улицы Пермская от Газеты «Звезда» до Сибирской.
На перекрестке улиц Газеты «Звезда» — Пермская и на Сибирская — Пермская установят ярмарочные домики с сувенирами и украшениями ручной работы.
В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на «Музыкальном квартале» Валерия Юнкинд сыграет на саксофоне, Николай Городилов — на балалайке. Также выступят ансамбль «Ба-ба-ту», музыканты ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», электронный фольклорный проект «Варья».
Информационный обзор редакции.
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