«Спасибо, что не читаешь рэп»: Сергей Жуков будет писать песни для пермского актера Влада Прохорова

«Посмотрел клип, понравилась интересная подача: он не гнался за новыми звуками м не пытался делать рэп. Спасибо, что не читаешь рэп, как большинство молодых исполнителей сейчас, — поделился Сергей Жуков. — У него было что-то свое, местами странное, но интересное и классное».

Сергей Жуков работает над несколькими песнями для Влада Прохорова. О выходе одной из них — композиции «Пришельцы» — мы рассказывали ранее.

Недавно мы показывали новый клип «Дельфина» на песню «Кто твой друг», который снял режиссер Иван Соснин.

Информационный обзор редакции. 12+