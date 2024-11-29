«Спасибо, что не читаешь рэп»: Сергей Жуков будет писать песни для пермского актера Влада Прохорова

Сергей Жуков будет продюсировать пермского актера Влада Прохорова, который сыграл музыканта в байопике о группе «Руки Вверх!». Об этом стало известно на встрече, посвященной официальному открытию одноименного бара в Перми.
«Посмотрел клип, понравилась интересная подача: он не гнался за новыми звуками м не пытался делать рэп. Спасибо, что не читаешь рэп, как большинство молодых исполнителей сейчас, — поделился Сергей Жуков. — У него было что-то свое, местами странное, но интересное и классное».
Сергей Жуков работает над несколькими песнями для Влада Прохорова. О выходе одной из них — композиции «Пришельцы» — мы рассказывали ранее.
Недавно мы показывали новый клип «Дельфина» на песню «Кто твой друг», который снял режиссер Иван Соснин.
Информационный обзор редакции. 12+
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