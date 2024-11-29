18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

От классики до фьюжна: в ДК Солдатова пройдет концерт биг-бэнда Евгения Манцирина

Биг-бэнд Евгения Манцирина 11 декабря даст концерт в честь 100-летия Пермского музыкального колледжа. Еще одним приятным поводом станет юбилей самого маэстро и заслуженного артиста РФ.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Биг-бэнд исполнит композиции мирового джазового репертуара от классики до фьюжн. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, на концерте будет царить невероятная музыкальная атмосфера, которую создадут переливающиеся красками духовые инструменты, завораживающий ритм и обворожительные голоса солистов.

На сцене ДК Солдатова вместе с Евгением Манцириным будут выступать его ученики, ставшие профессиональными исполнители Москвы, Екатеринбурга и Нью-Йорка: Юлия Гарифуллина, Олеся Ковалева, Наталья Шнайдер, Татьяна Лекомцева и многие другие.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: