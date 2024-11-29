От классики до фьюжна: в ДК Солдатова пройдет концерт биг-бэнда Евгения Манцирина

Биг-бэнд исполнит композиции мирового джазового репертуара от классики до фьюжн. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, на концерте будет царить невероятная музыкальная атмосфера, которую создадут переливающиеся красками духовые инструменты, завораживающий ритм и обворожительные голоса солистов.

На сцене ДК Солдатова вместе с Евгением Манцириным будут выступать его ученики, ставшие профессиональными исполнители Москвы, Екатеринбурга и Нью-Йорка: Юлия Гарифуллина, Олеся Ковалева, Наталья Шнайдер, Татьяна Лекомцева и многие другие.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+