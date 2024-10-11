Проект пермского музыканта Antent попал в лонг-лист Grammy

Пермский музыкант Александр Маслов, известный по псевдониму Antent, может претендовать на Grammy. Проект, в котором он участвовал, попал в лонг-лист престижной музыкальной премии. Он выдвинут в голосовании на звание «Лучшего нью-эйдж-альбома».

Альбом называется Midnight Journey (12+). Antent создавал совместно с Дмитрием Волынкиным (Øneheart) и Константином Корсаковым (Dean Korso). В альбоме семь треков, которые концептуально дополняют друг друга и приглашают слушателя разделить суровую красоту северной природы.

Шорт лист-премии Grammy будет объявлен 8 ноября. Вручение будет проходить в феврале 2025 года.

Информационный обзор редакции. 12+