Филармония вместе с театром оперы и балета создали «Содружество муз»

Театр оперы и балета и краевая филармония запускают совместный проект, который будет называться «Содружество муз». Несмотря на то, что две культурные институции давно сотрудничают, благодаря коллаборации появится отдельный филармонический абонемент, а также новый контент для виртуальных залов.

Как рассказали в Агентстве новых технологий, в «Содружество муз» войдут три вечера. В конце ноября вместе с органистом из Абхазии Лукой Гаделия симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета под руководством дирижера Валерия Платонова примет участие во Всероссийском Дне Органа.

В конце декабря в Большом зале дадут программу, посвященную Чайковскому. Оркестр театра под управлением главного дирижера Владимира Ткаченко исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №1 1 и Сюиту из балета «Щелкунчик». В концерте будет участвовать солист Андрей Коробейников.

В январе вместе с симфоническим оркестром Пермской оперы под управлением Владимира Ткаченко выступит всемирно известный скрипач Вадим Репин. В этот вечер прозвучит Концерт для скрипки с оркестром №1 соль минор Макса Бруха и Симфония №3 Иоганнеса Брамса.

Ранее мы рассказывали, что бывший художественный руководитель театра оперы и балета, Теодор Курентзис, запустит собственный звукозаписывающий лейбл.

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