Названы регионы и страны, из которых было большинство гостей Дягилевского фестиваля

Стало известно, из каких регионов и стран приезжали гости Дягилевского фестиваля в 2024 году. Туристический поток на знаковое культурное событие Пермского края проанализировали специалисты цифровой экосистемы МТС.

Более 18% от общего числа гостей Дягилевского фестиваля в 2024 году — это жители Новосибирской области. Также его посещали жители Москвы и области, Удмуртии, Башкортостана и Татарстана. Больше всего международных зрителей у Дягилевского фестиваля были гражданами Китая. На втором и третьем местах — гости из Казахстана и Таджикистана. По данным исследователей, в среднем в Пермский край приезжали на один-два дня. Большинство из гостей фестиваля (63%) — мужчины. Средний возраст посетителя фестиваля варьируется от 35 до 44 лет.

Большинство зрителей мировой премьеры оперы «Страсти по Матфею» в зале краевой филармонии — жители Пермского края, Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna смотрели в основном женщины 55-53 лет и мужчины 35-44 лет.

На «Похождения повесы» приехали гости из Индии, а также из Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана. Другая премьерная опера — «Волшебная флейта» Моцарта — привлекла в основном женщин от 55 лет и юношей до 17 лет.

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