На Компросе и в Закамске пройдет фестиваль уличных музыкантов

На двух площадках — в центре Перми и Закамске — 5 июля состоится фестиваль уличных музыкантов. Хедлайнерами события станут группа «Мята» и вокальный проект Rosso.

Как рассказали в пресс-службе «Алендвика», у кафе Chicken на Комсомольском проспекте, 11 выступит скрипачка Татьяна Белая, группы reVer, «Овсянка» и DriveHill. Завершит концерт кавер-проект «Мята».

У кафе на Маршала Рыбалко пройдет концерт кавер-исполнителя Александрв Кобелева, пан-флейтиста Дмитрия Семенова, группы «Текстура» и вокального проекта Rosso.

Кстати! Мы рассказывали о том, какие фестивали пройдут в июле в Перми: от RED Fest до «Причала».

Информационный обзор редакции. 0+