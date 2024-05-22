В пермской филармонии в июне пройдет фестиваль Владимира Спивакова. Это уже традиционное мероприятие, которое состоится в городе в 15-й раз.

В рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6+) прозвучат произведения Баха, Генделя, Чайковского, Шопена и Брамса, сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края. Откроет программу 6 июня исполнение Бетховена и Шостаковича. Главным героем фестиваля традиционно станет Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижеров Владимира Спивакова и Арсентия Ткаченко.

Второй фестивальный день будет посвящен эпохе барокко: Баху и Генделю. Солисты – мастер художественного слова, народный артист России Виктор Вержбицкий и приглашенный солист Большого театра России, бас-баритон Игорь Подоплелов. Концерт 8 июня будет посвящен классической музыке. В программе – симфония № 3 П.И. Чайковского и фрагменты из знаменитых музыкальных произведений, созданных на пушкинские сюжеты.

9 июня Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнит симфонические шедевры великого немецкого романтика Иоганнеса Брамса. Солистами будут скрипач Тимур Пирвердиев и виолончелист Александр Рамм. В заключительный день прозвучат симфонические шедевры Чайковского и Шопена. Солистом будет Иван Бессонов – ярчайший российский пианист молодого поколения, лауреат международных конкурсов.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.