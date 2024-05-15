Впервые в Перми выступит внучка барда Юрия Визбора

Объявлена программа музыкального фестиваля «Лето Jazz», который пройдет в Перми 20 июля. В этом году open-air продолжит стилистическое и музыкальное переосмысление советской музыки в джазе.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, фестиваль пройдет на двух площадках: в амфитеатре на набережной и на новой сцене театра «Балет Евгения Панфилова» (Петропавловская, 185). Впервые в городе выступит певица и актриса, внучка барда Юрия Визбора, Варвара Визбор. Она приедет в Пермь с авторской программой, которая включает новые и старые песни в ее особенном стиле. Он представляет собой сочетание разнообразных музыкальных направлений, включая эстрадный джаз, фанк, городской фольклор, рок и песни в духе советской эстрады. Также впервые в городе выступит арт-ансамбль Тима Дорофеева из Архангельска. Музыканты сочетают стихию северной фольклорной музыки и современную джазовую импровизацию.

На фестивале «Лето Jazz» в 2024 году представят совместную программу джазового оркестра под управлением Евгения Манцирина и московской вокальной группой «Real Jaм», посвященную советской эстраде середины XX века. В программе также выступления: квартета Олега и Натальи Бутман со знакомыми песнями «Эй, моряк!», «Пока часы двенадцать бьют», «Ветер перемен» и перспективных инструментальщиков Paraskeva с импровизациями с участием саксофонного джаза и космической синтезаторной музыки.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 18+