Пермь попала в анти-рейтинг по росту числа караоке-баров

За последние пять лет в Перми сократилось число караоке-баров. Их стало меньше на 22%. Рейтинг городов-миллионников по обеспеченности караоке-барами составил 2ГИС. В числе городов, где стало меньше таких заведений, кроме Перми попали Казань и Волгоград.

Сейчас в Перми на 100 тысяч жителей приходится три караоке-бара. Это средний уровень по стране. Самый высокий в Уфе и Краснодаре –5 караоке-баров на 100 тысяч жителей.

В целом в России с 2019 года наблюдается заметный рост караоке-баров среди городов-миллионников. Особенно это касается Самары, Красноярска и Новосибирска, где за последние пять лет стало открываться больше новых развлекательных заведений.