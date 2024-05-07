Появился фейковый сайт по продаже билетов на Дягилевский фестиваль

Мошенники создали фейковый сайт, где уже продают билеты на Дягилевский фестиваль-2024, сообщает издание 59.ru. Там скопированы все события Дягилевского фестиваля, актуальные даты, а также новости с прошлого года.

Если перейти на страницу одного из мероприятий, откроется схема зала с оставшимися билетами. Отметим, что официальная продажа билетов на Дягилевский фестиваль еще началась. Она стартует 16 мая на сайте партнера события. «Тем не менее пермяки заметили, что появился сайт Diagfest-kassa.ru, на котором скопирована программа и билеты уже продают. Их стоимость варьируется от 8 до 25 тыс. рублей», – сообщает 59.ru.

Сам Дягилевский фестиваль будет проходить с 20 по 29 июня. Мы собрали подборку мероприятий, которые, на наш взгляд, обязательно нужно посетить в рамках Дягилевского фестиваля. Среди них пятичасовой спектакль, Бетховен от Бориса Березовского и премьера «Волшебной флейты».

Информационный обзор редакции.