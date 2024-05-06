Известно, когда пройдут предпремьерные показы новой оперы «Похождения повесы»

Театр оперы и балета покажет новую оперу Игоря Стравинского «Похождения повесы» за полтора месяца до премьеры. Она состоится летом в рамках Дягилевского фестиваля, а предпремьерные показы «Похождения повесы» состоятся 18 и 19 мая.

В пресс-службе театра оперы и балета подготовили цикл событий для «Лаборатории современного зрителя», который посвящен «Похождениям повесы». События бесплатные, но на них обязательна регистрация.

12 мая театральный критик Дмитрий Ренанский прочитает лекцию о театральном контексте, в котором существует в начале XXI века опера Игоря Стравинского. 13 мая пройдет паблик-ток дирижера оперы Федора Леднёва и Дмитрия Ренанского. В том числе они обсудят, как устроен один из главных шедевров музыкального театра ХХ века и какие загадки скрывает партитура Стравинского. 18 мая критик и обозреватель издания Коммерсантъ Weekend Юрий Сапрыкин прочитает лекцию на тему «Как медиа превратили нашу жизнь в бедлам».

Информационный обзор редакции. 16+