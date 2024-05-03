Известно, кто будет хедлайнером на концерте в честь Дня Победы

На День Победы в Перми выступит победитель конкурса «Народный артист» (2003 год), исполнитель песни «Русский парень», певец Алексей Гоман. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.

Выступление артиста запланировано 9 мая в 20:00 на площади у Театра-Театра. Кроме него на главную городскую сцену выйдут творческие коллективы из Перми. Праздничный концерт начнется в 12:00.

Тематические интерактивные площадки и фотозоны развернут также на набережной Камы, они будут работать с 12:00 до 19:00. На Ленина возле театра организуют выставку военной техники. Всего в городе пройдет более 110 мероприятий в учреждениях образования, культуры и спорта, в парках и скверах.

На Октябрьской площади в 10:00 начнется торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Парад будут транслировать на медиаэкранах на площади у Театра-Театра и на ТВ.