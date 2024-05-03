Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева пройдет в Перми на этой неделе

Пермь 4 мая примет XХIII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. Впервые за всю историю в нем примут участие артисты Большого театра.

Симфоническую программу представит сводный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. В этом году фестиваль посвящен не только Пасхе, но и памятным датам в честь великих композиторов. Поэтому особенно ярко прозвучат произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинки, рассказывают в пресс-службе краевого минкульта.

Концерт-открытие фестиваля прошел 25 апреля в Ярославле. Далее Пасхальный фестиваль отправился в тур по стране. За 22 дня музыкантам предстоит охватить 24 города России.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+