Теодор Курентзис станет педагогом Молодежного фестивального хора в Перми

Дягилевский фестиваль – 2024 презентовал образовательную программу. В этом году она предложит новые форматы, темы и события, сообщают в краевом министерстве культуры.

В рамках образовательной программы создадут Молодежный фестивальный хор. Его участниками станут студенты и выпускники музыкальных вузов, которым исполнилось 18 лет и которые окончили вуз не раньше 2021 года. В течение 10 дней, с 16 июня, с ними будут заниматься по двум направлениям «артист хора» или «дирижер хора» приглашенные мастера. Среди них Виталий Полонский, Константин Щеников-Архаров, Теодор Курентзис.

После обучения участники подготовят и исполнят программу под руководством главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского. Участвовать в образовательной программе можно бесплатно, прошедшим отбор из других городов отдельно оплатят проживание в Перми. Заявки принимают до 20 мая. По окончании проекта участники могут получить приглашение к сотрудничеству с хором musicAeterna.

Спецпрограмму также организуют для преподавателей хоровых дисциплин из детских музыкальных школ. Она будет проходить с 19 по 24 июня. Во время фестиваля они смогут участвовать в тренингах по педагогике и психологии, а также посетить события Лаборатории хорового мастерства. Заявки принимаются до 31 мая. В рамках образовательной программы Дягилевского фестиваля — 2024 пройдут лаборатории для музыкальных режиссеров и певцов. Прием заявок объявят дополнительно.

Напомним, Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдет в Перми с 20 по 29 июня. Художественный руководитель события – Теодор Курентзис.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 18+