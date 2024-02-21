На Фестивале Дениса Мацуева выступит 11-летний флейтист

В Перми 4 марта открывается ежегодный Фестиваль Дениса Мацуева. В этом году он пройдет 14-й раз, но уже на обновленной сцене Большого зала филармонии.

4 марта состоится открытие фестиваля, на котором Денис Мацуев выступит с сольным классическим концертом. В нем прозвучат фрагменты произведений Генделя, Бетховена, Шопена, Штрауса, Скрябина и Рахманинова.

5 марта посетителей фестиваля ждет вечер симфонической музыки. Оркестр выступит с произведениями Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Гершвина-Фролова. На сцене мастера мировой сцены: скрипач Павел Милюков, виолончелист Борислав Струлев, пианист Денис Мацуев и лауреат XVII Международного конкурса им. П.И.Чайковского (2023), английский пианист Джордж Харлионо.

6 марта пройдет концерт вокальной и инструментальной музыки. В нем примут участие бас Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Денис Мацуев исполнит Концерт №2 для фортепиано с оркестром соль минор композитора Сергея Прокофьева. Это одно из его любимых сочинений.

7 марта состоится завершающий концерт «И классика, и джаз». Денис Мацуев вместе со знаменитыми музыкантами и постоянными участниками фестиваля виолончелистом Бориславом Струлевым, контрабасистом Андреем Ивановым, барабанщиком Александром Зингером и домристкой Екатериной Мочаловой исполнят джазовые композиции. На пермскую сцену впервые выйдет талантливый воронежский флейтист Владимир Съянов. 11-летний мальчик – обладатель Гран-при VIII Международного конкурса-фестиваля «Виртуозы XXI века».

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