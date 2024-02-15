Выступление Курентзиса на Венском фестивале отменили

Организаторы Венского фестиваля (Wiener Festwochen) отменили выступление оркестра под управлением дирижера Теодора Курентзиса.

Греко-российский дирижер должен был управлять симфоническим оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR) 12 июня. Они планировали исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена. Примерно в это же время, 2 июня в Вене запланирован кадиш-реквием «Бабий Яр» Евгения Станковича, который сыграет украинский оркестр под управлением Оксаны Лынив.

В итоге организаторы мероприятия пришли к выводу, что «проведение обоих концертов в рамках Венского фестиваля 2024 года не представляется возможным». «К сожалению, у нас не было альтернативы решению отменить запланированный концерт под управлением Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста», – объяснил директор Венского фестиваля Мило Рау. Как он добавил, организаторы уважают желание Оксаны Лынив «не быть в данным момент в контексте с Курентзисом».