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Концерт Найка Борзова в Перми состоится весной

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пресс-служба Найка Борзова

Запланированный на 19 октября концерт Найка Борзова в Перми перенесен на 30 марта 2024 года. Причиной стало проведение в эти даты форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщил телеканал «ВЕТТА» со ссылкой на информацию, предоставленную командой концерт-холла «Свобода».

Организаторы заверили, что все ранее приобретенные билеты останутся действительными для новой даты. Также будет предоставлена возможность вернуть билеты и получить возврат средств.

Информационный обзор редакции. 16+

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