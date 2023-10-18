Концерт Найка Борзова в Перми состоится весной

Запланированный на 19 октября концерт Найка Борзова в Перми перенесен на 30 марта 2024 года. Причиной стало проведение в эти даты форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщил телеканал «ВЕТТА» со ссылкой на информацию, предоставленную командой концерт-холла «Свобода».

Организаторы заверили, что все ранее приобретенные билеты останутся действительными для новой даты. Также будет предоставлена возможность вернуть билеты и получить возврат средств.