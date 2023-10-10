В Перми пройдет концерт «Осенний Блюз»

В концерт-холле «Атмосфера» 11 октября состоится музыкальный концерт «Осенний блюз». Хэдлайнер мероприятия — ямайская звезда​ блюза Рой Янг. Об этом сообщают организаторы концерта ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

Лайнап этого года получился разным по звучанию, он объединяет в себе музыку разных эпох и стилистик. На сцене концерт-холла вместе с мистером Янгом выступят именитые музыканты из Blues Doctors. Эта команда из Екатеринбурга играет современный гитарный блюз-рок. Откроют концерт «Осенний Блюз» группа Paramount Blues. Она покажет пермскому зрителю что такое настоящий рок-н-ролл, рокабилли и ритм-н-блюз: все, за что нам полюбились 1950-е годы прошлого века.

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