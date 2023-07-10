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Пермская филармония получила награду за развитие Виртуальных концертных залов

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filarmonia.online

Генеральный директор Московской филармонии и президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов подвел итоги проведения Всероссийского конкурса лучших практик Виртуальных концертных залов. Победителями конкурса стали Пермская и Свердловская филармония. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Заместитель Министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев вручил благодарность директору Пермской филармонии Галине Кокоулиной за победу в конкурсе и большой вклад в развитие филармонической деятельности.

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