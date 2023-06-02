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Теодор Курентзис даст дополнительный концерт на Дягилевском фестивале в Перми

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Фото: Никита Чунтомов

Дягилевский фестиваль расширяет основную программу и добавляет в нее дополнительные концерты. Так, оркестр musicAeterna под управлением маэстро Теодора Курентзиса даст дополнительный концерт в Перми на Дягилевском фестивале 22 июня на площадке ДК Солдатова. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Оркестр musicAeterna исполнит три сочинения Петра Ильича Чайковского: «Франческа да Римини», Итальянское каприччио и «Ромео и Джульетта». Так же в программе фестиваля 28 июня появился дополнительный ночной концерт в Пермской галерее.

Информационный обзор редакции. 12+

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