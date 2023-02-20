Театр «немхат» выпустил музыкальный альбом на коми-пермяцком языке

Пермская театральная компания «немхат» (0+) выпустила музыкальный альбом на коми-пермяцком языке «К реке». Как сообщается в соцсетях театра, это трек-лист одноименного спектакля. В альбоме собраны композиции, исполненные под звучание национальных инструментов и вокал Дарьи Калининой.

«Акустический камерный спектакль "К реке" это диптих истории о реальной коми-пермячке Раисе Степановне из деревни Пелым. Его можно будет также услышать в конце марта в Перми и в начале апреля на сцене Театра Наций в Москве», – рассказал художественный руководитель театра Александр Шумилин.

Информационный обзор редакции