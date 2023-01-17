В пермском «Доме чекистов» откроется новое концертное пространство

Организация «ПермьКонцерт» откроет в полукруглом пристрое к «Дому чекистов» (Сибирская, 30) собственный концертный зал. Он разместится на первом этаже и в подвале здания. Концертный зал будет рассчитан на 70-80 мест. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

«ПермьКонцерт» планирует обустроить там фестивальный дом, в котором артисты смогут создавать камерные музыкальные программы, проводить культурные события и организовать выставочное пространство.

Первые выступления на новой площадке запланированы на конец февраля 2023 года.