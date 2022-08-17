Филармония «Триумф» проведет фортепианный концерт в поддержку «Сада соловьев»

Частная филармония «Триумф» 25 августа откроет свой VII сезон фортепианным концертом Веры Воронежской в поддержку «Сада соловьев». Как сообщают в пресс-службе филармонии, пианистка и клавесинистка Вера Воронежская собрала для своей сольной программы «музыку без людей» — самодостаточные фортепианные пьесы, которые лучше всего звучали бы на природе, а не в концертном зале. Концерт состоит из произведений Дебюсси, Мессиана, Кейджа и Корндорфа.

Мария Зуева, директор частной филармонии «Триумф»:

— Сад соловьев — это очень важная инициатива для нашего города. Сейчас, в то время, когда города очень активно и плотно застраиваются, появляется желание выйти из «человейника» и оказаться наедине с собой и природой. В «Саду соловьев» можно послушать птиц, побыть одному, подышать свежим воздухом. Такие места должны быть и они должны быть доступны для любого жителя города.

Сергей Аристов, арт-директор Частной филармонии «Триумф»:

— Изначально это был концерт для птиц, но мы приняли решение изменить название и концепцию концерта, чтоб поддержать «Сад соловьев». Чтоб еще больше людей услышали о нем, а те, кто не знал познакомились с ним и после концерта побывали там. Вместе с нами эту идею поддержала и Вера Воронежская, ей тоже близка идея таких нужных общественных инициатив. Узнав всю историю сада, она тоже обеспокоена его будущим.

На один день магическую атмосферу в «Триумфе» создадут керамические фонари, специально созданные для камерного проекта «Праздник Волшебного Света», недавно прошедшего в «Саду соловьев». Фонари создали художник-керамист Анастасия Стэфа и ученики мастерской «Леонардо».

К открытию VII сезона фойе «Триумфа» переоборудовано в полноценное выставочное пространство, где в сотрудничестве с галереей «Дом Боне» будут проходить выставки пермских художников. Куратором выставочного пространства выступает известный художник и арт-эксперт Мария Колыванова.

Надежда Баглей, координатор общественного проекта «Сад соловьев у речки Уинки»:

— Сад Соловьёв — особенное место, его ауру лучше всего ощущают тонкие, творческие натуры. Сад привлекает художников, керамистов, людей склонных к медитации и внутреннему развитию. Мы очень надеемся, что при помощи волшебных фонарей «Сад соловьев» подарит филармонии «Триумф» частичку своей природной привлекательности, а известность и авторитет «Триумфа» поможет Саду в решить свои проблемы и спастись от застройки!

Откроется выставочный проект «Триумфа» тематической экспозицией графики Ольги Молчановой-Пермяковой «На птичьем языке». Серия задумывалась черно-белой, под влиянием эстетики старых фотографий.

Ольга Молчанова-Пермякова, художник:

— Женщины-птицы часто появляются в моем творчестве. Мне кажется, все мы немного птицы: вьём гнездо, высиживаем птенцов, но никогда не забываем, что рождены летать. Все мои героини, несмотря на долю грусти, ироничны. Выдуманные, нереальные, они помещены в типичные, бытовые ситуации. Женщины-птицы всегда причёсаны, опрятно одеты. Маленькие и хрупкие, они вызывают желание заботы, хотя вполне могут позаботиться и о себе, и о нас.

Часть средств от продажи билетов на концерт будет передана в поддержку «Сада соловьев».

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