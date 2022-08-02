В Перми на один день прекратится трансляция 24 радиостанций

В понедельник, 8 августа, с 9 до 18 часов в Перми приостановят трансляцию 24 радиостанций. Как сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр, это связано с профилактическими работами на радиотелевизионной станции в Перми. Так, жители города не смогут услышать «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Книга», «Радио 7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Шансон», «Камеди Радио», «Новое радио» и «ПИ ФМ».

Также с пониженной мощностью будет осуществляться трансляция цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 на радиотелевизионной станции в городе Перми.