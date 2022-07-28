В «Триумфе» покажут трансляцию проекта «Классика на дворцовой» с участием высшей лиги мировой оперной сцены

На большом экране частной филармонии «Триумф» 31 июля покажут онлайн-трансляцию проекта «Классика на дворцовой» с участием высшей лиги мировой оперной сцены. Проект проводится совместно с компанией «Ростелеком».

«Потрясающие воображение мультимедийные декорации, новейшая высокотехнологичная сценография, сотни авторских костюмов – все это погрузит в феерическую атмосферу праздника!» — сообщают в частной филармонии «Триумф».

В течение 4 часов на большом экране частной филармонии «Триумф» лучшие оперные исполнители: Вероника Джиоева, Ильдар Абдразаков, Василиса Бержанская, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Артур Чакон-Крус, Витторио Григоло и многие другие.

Вход на мероприятие бесплатный по регистрации, зарегистрироваться можно онлайн или на входе в филармонию.

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