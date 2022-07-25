Клип группы The Hard Lux на песню Neighbours вышел на официальных площадках

Данил Гурьянов, лидер группы The Hard Lux:

— После нашей первой глэм-поп трэш-блюзовой программы, мы впали в творческую агонию. Как звучать дальше? В чем тяжесть, а в чем люкс? И вот, на исступлении родились «Соседи» (The Neighbours). Трек с игристыми мотивами Джорджа Марадера и клип, который мы создали в коллабе с бандой крутейших творцов просто по фану. Как и должно быть. О чем, собственно и поем.