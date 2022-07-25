Клип группы The Hard Lux на песню Neighbours вышел на официальных площадках

Группа The Hard Lux выпустила клип на страницах своих социальных сетей еще в декабре 2020 года, но на официальных площадках: «Яндекс. Музыка», Apple Music, Spotify, «VK Музыка», YouTube и «Звк» он появился только сейчас. Клип спродюсировало креативное агентство Kontent Fucktory, а площадкой для съемок стал салон красоты Choice.
Данил Гурьянов, лидер группы The Hard Lux:
— После нашей первой глэм-поп трэш-блюзовой программы, мы впали в творческую агонию. Как звучать дальше? В чем тяжесть, а в чем люкс? И вот, на исступлении родились «Соседи» (The Neighbours). Трек с игристыми мотивами Джорджа Марадера и клип, который мы создали в коллабе с бандой крутейших творцов просто по фану. Как и должно быть. О чем, собственно и поем.
В клипе приняли участие популярные пермские блогеры, стилисты, модели, шоумены и другие представители креативной индустрии Перми.
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